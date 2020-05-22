Volkswagen ırkçı reklamdan dolayı özür diledi

Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden olan Volkswagen'in başı, ırkçı motifler içeren son reklam spotu nedeniyle derde girdi. Özellikle sosyal medyada VW ırkçılık suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Yeni model VW Golf'ün tanıtımında büyük bir beyaz el, siyahi bir erkeğe eliyle vurarak girişinde sömürgeci anlamına gelen "Petit Colon" yazılı bir binanın içine atıyor. Sonra ekranda "Der Neue Golf-Yeni Golf" yazısında kullanılan harfler üst üste ekrana geliyor. Ancak ekrana gelen ilk harfler NEGER (zenci) kelimesini oluşturuyor. Önce videoyu savunmaya çalışan VW, tepkilerin büyümesi üzerine geri adım atarak, "Video hataydı" dedi ve özür diledi. Bir sözcü, "Olayın nasıl meydana geldiğini ortaya çıkarmaya çalışacağız" dedi. WOLFSBURG