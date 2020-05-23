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ayrımcılık doğurdu

krizi, ’da yabancı kökenlilerin ayrımcılığa uğramasına ve dışlanmalarına yol açtı

Giriş Tarihi: 23.5.2020 ABONE OL
Korona ayrımcılık doğurdu
AYRIMCILIĞA UĞRAMAMAK HAK
HOLLANDA ayrımcılıkla mücadele platformu Discriminatie.nl, uzak doğuluların yanı sıra Türklerin, Faslıların ve doğu Avrupalıların ayrımcılığa uğradığını bildirdi. Platform Başkanı Frederique Janss, "Ayrımcılığa uğramamak insan hakkı. Bu kriz zamanlarında da geçerli" dedi.

SOKAKTA SALDIRIYA UĞRADILAR
PLATFORM, "İnsanlar sokakta sözlü veya fiziki saldırıya, tehditlere maruz kaldı. Dükkânlarda tezgâhtarlar yabancılara yardımcı olmak istemedi. Yurtlarda duvarlara ırkçı yazılar yazıldı. Yabancılara sosyal mesafe cezası kesilirken Hollandalılara ses çıkartılmadı" diye örnekler verdi. (İnterAjans)
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Korona ayrımcılık doğurdu
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