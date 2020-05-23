Korona ayrımcılık doğurdu

HOLLANDA ayrımcılıkla mücadele platformu Discriminatie.nl, uzak doğuluların yanı sıra Türklerin, Faslıların ve doğu Avrupalıların ayrımcılığa uğradığını bildirdi. Platform Başkanı Frederique Janss, "Ayrımcılığa uğramamak insan hakkı. Bu kriz zamanlarında da geçerli" dedi.PLATFORM, "İnsanlar sokakta sözlü veya fiziki saldırıya, tehditlere maruz kaldı. Dükkânlarda tezgâhtarlar yabancılara yardımcı olmak istemedi. Yurtlarda duvarlara ırkçı yazılar yazıldı. Yabancılara sosyal mesafe cezası kesilirken Hollandalılara ses çıkartılmadı" diye örnekler verdi. (İnterAjans)