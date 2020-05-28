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Büyükelçi ’tan tokat gibi yanıt

’ın Prag Büyükelçisi, bir gazeteye, ’ye yönelik ağır iftiraların yer aldığı yazı yazdı. Prag Büyükelçimiz , gazeteye gönderdiği açıklamada, iddiaları tek tek çürüttü

Giriş Tarihi: 28.5.2020 ABONE OL
Büyükelçi Egemen Bağış’tan tokat gibi yanıt
DÜŞMANLIĞI TAHRİK EDİYOR
TÜRKİYE Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Ermenistan Büyükelçisi'ne tokat gibi yanıt verdi. Büyükelçinin "Prague Morning" gazetesinde Türkiye'ye kinini kusması üzerine Bağış da gazeteye bir açıklama gönderdi ve, "Büyükelçinin yaptığı, düşmanlığı tahrik etmektir. Türk halkına mesnetsiz iddialar ve hikayelerle çamur atma gayretlerini kınıyoruz" dedi.

"NEFRET TÜCCARLARI"
BAĞIŞ, "Nefretten çıkarı olanların iyileşememesi ve her daim nefret tüccarları olarak ortaya çıkmalarından dolayı üzgünüz" sözlerine yer verdi. Ermeni terör örgütlerinin katlettiği Türkleri hatırlatan Bağış, "Hiçkimse öldürülen Türklerin unutulacağını sanmasın" dedi. Bağış, Ermenistan'ın ortak tarihçiler komisyonu teklifine de yanaşmadığını hatırlattı. FRANKFURT
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Büyükelçi Egemen Bağış’tan tokat gibi yanıt
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