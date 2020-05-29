Solingen’i unutmayalım

Almanya'da tarihler 29 Mayıs 1993'ü gösterdiğinde ırkçılar, Genç ailesinin evini ateşe verdi. Beş Türk'ün ölümü ile sonuçlanan ırkçı kundaklamanın bugün 27. yıldönümü. Anma töreni bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında oldukça dar kapsamlı tutulacak, ancak Türkler Solingen'i asla unutmayacak. Almanya'da Solingen'in unutulmaması için ırkçı kundaklamada, iki kızı, iki torunu ve yeğenini yitiren Mevlüde Genç adına ödül töreni düzenlendi. Dün Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, Köln'de gençlere yönelik radikalleşme ve suçlarla mücadele çalışmaları yapan Goethe Gençlik Eğitimi ve Sosyal Hizmet Derneği'nin '180 Derece Dönüş' projesine ödülü teslim etti.Çağlayan AKTÜRK-İbrahim TAŞ