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O gecenin çığlıkları kulağımdan gitmiyor

’de faşistlerin kundakladığı evde iki kızını, kız kardeşlerini ve yeğenini yitiren , 27 yıl sonra bile o geceki çığlıkların kulaklarında olduğunu söyledi

ÇAĞLAYAN AKTÜRK Avrupa
Giriş Tarihi: 2.6.2020 ABONE OL
O gecenin çığlıkları kulağımdan gitmiyor
Solingen faciasının yıldönümünde SABAH'a konuşan Kamil Genç, "O geceki çığlıklar dün gibi kulaklarımda. Evet 27 sene oldu. İki kızımı, 2 kız kardeşimi ve yeğenimi kaybettim. Olay gecesinin ertesi günü bayramdı. Evde hazırlık yapıyorduk. Tatlı bir telaş vardı. Bir anda binayı alevler sarınca kendimi bir şekilde dışarı attım, ama çocuklarımı kurtarmak için tekrar içeri giremedim" dedi. Olayı konuşurken gözyaşlarını tutamayan Genç, "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Mağdur olduk, fakat katiller serbest. Anma gününde yanımızda olanlara teşekkür ediyorum" dedi.
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O gecenin çığlıkları kulağımdan gitmiyor
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