O gecenin çığlıkları kulağımdan gitmiyor

Solingen faciasının yıldönümünde SABAH'a konuşan Kamil Genç, "O geceki çığlıklar dün gibi kulaklarımda. Evet 27 sene oldu. İki kızımı, 2 kız kardeşimi ve yeğenimi kaybettim. Olay gecesinin ertesi günü bayramdı. Evde hazırlık yapıyorduk. Tatlı bir telaş vardı. Bir anda binayı alevler sarınca kendimi bir şekilde dışarı attım, ama çocuklarımı kurtarmak için tekrar içeri giremedim" dedi. Olayı konuşurken gözyaşlarını tutamayan Genç, "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Mağdur olduk, fakat katiller serbest. Anma gününde yanımızda olanlara teşekkür ediyorum" dedi.