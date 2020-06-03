Almanya’da korkutan artış

ALMANYA'DA koronavirüsün yayılmaması için alınan önlemlerin büyük oranda kaldırılmasıyla hastalığın bulaşma oranı da arttı. Robert Koch Enstitüsü'nün açıklamasında, hastalığın bulaşma oranının yine kritik olan 1 seviyesinin üzerine çıkarak 1,2'ye yükseldiği bildirildi. Oranın sürekli 1'in üzerinde olması, sağlık sisteminin birkaç ay içinde sınırlarına dayanması anlamına geliyor.BULAŞMA oranın artmasıyla beraber Göttingen'de 13 okulda koronavirüs görüldü. Öte yandan Almanya'da hükümet, çocuk başına ailelere 300'er euroluk bir yardım ödenmesi konusunda uzlaştı gibi. Ancak otomobil sektörünü desteklemek amacıyla yeni otomobiller için teşvik primi ödenmesi tartışmalara yol açtı ve bu konuda bir karar verilemedi. FRANKFURT