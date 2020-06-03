Burası güvenli korkmayın gelin

Koronavirüs salgını nedeniyle duran iç turizm yeniden başlarken, gözler dış turizme çevrildi. Avrupa'da tanıtım çalışmaları hız kazandı. Tesisler yeni normal yaşama göre hazırlandı. Almanya ve Rusya'dan önemli talepler gelmeye başladı.ANTALYA'DA yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar da Avrupa ülkeleri ile Rusya'ya tatil çağrısı yaptı. Kendilerini her zaman güvende hissettiklerini anlatan yabancı komşular, koronavirüs sürecinin de Türkiye'de iyi yönetildiğini belirterek, "Hiç korkmadan tatile gelin" dedi.ALANYA'DA 10 yıldır yaşayan ve Türk vatandaşı olan Anastasia Petrova Çetinkaya, "Ruslar umutla sınırların açılmasını ve uçuşların başlamasını bekliyor" diye konuştu.