65 faşist terörist her an eylem hazırlığında

Irkçılığın hızla tırmandığı Almanya'da son yıllarda göçmenlere yönelik saldırılarda ciddi artış kaydedildi. Hanau kentinde 4'ü Türk 9 göçmen kökenlinin Alman ırkçı tarafından öldürülmesi, tehlikenin boyutunu ortaya koyarken, İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şoke etti. Bakanlık, "Her an saldırı gerçekleştirebilecek 65 ırkçı terörist bulunuyor" dedi.HÜR Demokrat Parti Milletvekili Benjamin Strasser tarafından Federal Meclis'e sunulan önergeye, Kriminal Daire'nin raporları ile yanıt veren İçişleri Bakanlığı, geçen yıl her an saldırı yapacak ırkçılar arasına 13 kişinin eklendiğini belirtti. Bakanlık, ülkede 15 binin üzerinde ırkçının şiddete meyilli olduğuna ve geçen yıl sayının endişe verici şekilde arttığına işaret etti.MECLİSE soru önergesini veren Benjamin Strasser, Federal Kriminal Daire'nin alarm seviyesini yükseltmesi gerektiğini kaydetti. Strasser, ırkçıların takibinin hızlı şekilde sağlanmasını talep etti ve "Gecikmeler felaketlere yol açabilir" dedi.