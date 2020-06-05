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65 faşist terörist her an eylem hazırlığında

’da şiddete meyilli 15 binin üzerinde faşist terörist var. Bunların 65’i, her an yabancılara, Müslümanlara ve Türklere saldırı yapmak için hazırlıklı

CENGİZ PARLAYAN Avrupa
Giriş Tarihi: 5.6.2020 ABONE OL
65 faşist terörist her an eylem hazırlığında
Irkçılığın hızla tırmandığı Almanya'da son yıllarda göçmenlere yönelik saldırılarda ciddi artış kaydedildi. Hanau kentinde 4'ü Türk 9 göçmen kökenlinin Alman ırkçı tarafından öldürülmesi, tehlikenin boyutunu ortaya koyarken, İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şoke etti. Bakanlık, "Her an saldırı gerçekleştirebilecek 65 ırkçı terörist bulunuyor" dedi.

GEÇEN YIL PATLAMA YAŞANDI
HÜR Demokrat Parti Milletvekili Benjamin Strasser tarafından Federal Meclis'e sunulan önergeye, Kriminal Daire'nin raporları ile yanıt veren İçişleri Bakanlığı, geçen yıl her an saldırı yapacak ırkçılar arasına 13 kişinin eklendiğini belirtti. Bakanlık, ülkede 15 binin üzerinde ırkçının şiddete meyilli olduğuna ve geçen yıl sayının endişe verici şekilde arttığına işaret etti.

ALARM SEVİYESİ YÜKSELTİLMELİ
MECLİSE soru önergesini veren Benjamin Strasser, Federal Kriminal Daire'nin alarm seviyesini yükseltmesi gerektiğini kaydetti. Strasser, ırkçıların takibinin hızlı şekilde sağlanmasını talep etti ve "Gecikmeler felaketlere yol açabilir" dedi.
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65 faşist terörist her an eylem hazırlığında
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