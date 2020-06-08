Kanlı pusu

Hollanda'nın Rotterdam kentinde cuma akşamı korkunç bir infaz gerçekleşti. Köpeği ile yürüyüşe çıkan Sivaslı Cevat Bozdağ, bir araçtan açılan ateş sonrası olay yerinde can verdi. 58 yaşında iki çocuk babası Bozdağ'ı öldürenler, kaçtıkları otomobili olay yeri yakınlarında geride delil bırakmamak için ateşe verdi.GÖRGÜ tanıkları, Bozdağ ile araçta bulunanlar arasında konuşma ya da tartışma geçmediğini, sadece kurşun yağmuru sesi duyulduğunu anlattı. Kısa süre sonra olay yerine gelen ilkyardım ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalınca Bozdağ olay yerinde can verdi. Olayda otomatik silah kullanıldığı bilgisi aktarılırken, savcılık geniş çaplı soruşturma başlattı.