Haberler Avrupa Haberleri Kanlı pusu

Kanlı pusu

’da köpeği ile yürüyüşe çıkan , kurşun yağmuruna tutuldu. İnfazı yapan kimliği belirsiz kişiler, kaçtıkları otomobili ateşe verdi

Yalçın ÇAKIR Avrupa
FATİH ÖZYAR Avrupa
Giriş Tarihi: 8.6.2020 ABONE OL
Kanlı pusu
Hollanda'nın Rotterdam kentinde cuma akşamı korkunç bir infaz gerçekleşti. Köpeği ile yürüyüşe çıkan Sivaslı Cevat Bozdağ, bir araçtan açılan ateş sonrası olay yerinde can verdi. 58 yaşında iki çocuk babası Bozdağ'ı öldürenler, kaçtıkları otomobili olay yeri yakınlarında geride delil bırakmamak için ateşe verdi.

OTOMATİK SİLAH KULLANDILAR
GÖRGÜ tanıkları, Bozdağ ile araçta bulunanlar arasında konuşma ya da tartışma geçmediğini, sadece kurşun yağmuru sesi duyulduğunu anlattı. Kısa süre sonra olay yerine gelen ilkyardım ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalınca Bozdağ olay yerinde can verdi. Olayda otomatik silah kullanıldığı bilgisi aktarılırken, savcılık geniş çaplı soruşturma başlattı.
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanlı pusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA