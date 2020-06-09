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Giriş Tarihi: 9.6.2020 ABONE OL
Belçika’da camiler ibadete açıldı
Belçika'da koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde toplu ibadete ara verilen camilerin bir kısmı dün yeniden ibadete açıldı. Başkent Brüksel'deki Hicret Camisi'nde Müslümanlar yeniden vakit namazlarını cemaatle kıldı. Koronavirüse karşı, camide seccadelerin evden getirilmesi, cemaat arasında sosyal mesafe uygulanması, abdesthanelerin kapalı kalması, camiye girenlerin ellerini dezenfekte etmesi gibi tedbirler uygulandı. Ülkede dini hizmet ve törenler 100 kişiyi geçmeyecek şekilde başlatılırken, kişi sayısı 1 Temmuz itibarıyla 200'e çıkarılacak.
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Belçika’da camiler ibadete açıldı
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