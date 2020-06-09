Bunu yeni mi anladınız Frau Esken

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Genel Başkanı Saskia Esken, Alman güvenlik birimlerinde de gizli bir ırkçılık olduğunu söyledi. Esken, "Dünya genelinde onbinlerce insan polis şiddetine karşı ayaklandı. Ama Alman göstericiler, kendi kapılarının önünü de süpürüyor. Almanya'da da polis içinde, iç yönetim tarafından mücadele edilmesini gerektiren gizli bir ırkçılık var" dedi.
"BAŞKALARI BAKSIN"
Esken, "Polis içindeki büyük çoğunluk bu tür eğilimlere karşı ve maalesef bundan dolayı oluşan güven kaybının acısını çekiyorlar. Polis şiddetinin ortaya çıkarılmasında, polisteki birlik ruhunun, vatandaşların hakkından daha önemli olduğu izlenimi oluşmaması için bu olayları bağımsız kuruluşlar incelemeli" dedi. Esken, "gizli ırkçılık" dese de, Almanya'da gizli değil, aşikar bir ırkçılık var.
YENİ Mİ ANLADIN?
Almanya'da ırkçılık gizli değil, herkesin gözünün önünde cereyan ediyor ama kimsenin sesi çıkmıyor. Çünkü Almanya'da polisin dokunulmazlığı var. Şiddet uygulayan polislerin az bir bölümü mahkemeye çıkıp hesap veriyor. Savcılıklar da takipsizlik kararı veriyor. Polis, "nasıl olsa yargılanmayacağım" düşüncesiyle şiddet uygulamaktan çekinmiyor. İşte birkaç örnek:
BERLİN, DÜN: POLİSLER SİYAHİ GENCE SALDIRDI
Alman polisi, dünyada hızla yayılan protesto eylemlerinden pek ders almışa benzemiyor. Berlin'de George Floyd'un öldürülmesini protesto eden siyahi göstericiler polis şiddetine maruz kaldı. Görüntülerde, 4 polis, Alexander Meydanı'nda gösteri yapanlar arasından 4 siyahiyi iterek uzaklaştırmaya çalışıyor. Polis köpeklerinin de kullanıldığı olayda, mukavemet gösteren siyahilerden biri yere yatırılarak dövülüyor. En az 3 polis, siyahinin üzerine oturarak başına ve vücuduna vuruyor. Görgü tanıkları, "George Floyd yeterli değil miydi?" ifadeleriyle tepki gösteriyor.
ZORBA POLİSİN DOSYASI KAPATILDI
FERHAT EMRE DURNA:
12 polis, kilitli olan tuvalet kapısını kurşun yağmuruna tuttu. 7 kurşun isabet eden Türk genci mucize eseri kurtuldu. Polislerin "nefsi müdafaa" yalanı inandırıcı bulundu, dosya kapatıldı.
ÜZERİNE KÖPEK SALDILAR
CENGİZ TİRYAKİ:
Sigara içerken polislerin saldırısına uğradı. Köpekler, Tiryaki'yi defalarca ısırdı. Yaralı halde karakola götürüldü, orada şiddete maruz kaldı. Polisler bu olayda da yine hiçbir tepki veya ceza almadı.
TERÖRİST MUAMELESİ
MEHMET BULĞU:
Polis tarafından karakolun önünde vurularak öldürüldü. "Elinde bıçak vardı" dediler, sopa çıktı. Algı oluşturmak için terörist iftirası bile attılar. Polislerin bu olaydan bile profesyonel şekilde aklanması bekleniyor.
NEFESSİZ BIRAKTILAR
SAVAŞ KABASAKAL:
Dört polis üzerine çullandı. Aynı ABD'de öldürülen George Floyd gibi üzerine çökülünce, Kabasakal nefes alamadı ve öldü. Burada da yine polisleri kurtarma operasyonu düzenlendi, hiçbiri, göstermelik bile olsa, ceza falan almadı.
POLİSİN ŞAKASI YOK
DEMİRÇİVİ:
Eşi ile tartıştı. Polis eve geldi. Polis, şiddet uyguladığı Demirçivi'nin ölmesine neden oldu. Dosya kapandı.
'SİLAHI VARDI' YALANI
HAMİT PAKSOY:
Evini polis bastı. "Elinde silah var" dediler, kurşun yağdırdılar. Silah değil, telefon çıktı. Savcılık yine polisi korudu, dosya 10 ay sonra kapatıldı. Halk tepki göstermesin diye basın yoluyla "Türk milliyetçisiydi" denildi.