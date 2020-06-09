Bunu yeni mi anladınız Frau Esken

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Genel Başkanı Saskia Esken, Alman güvenlik birimlerinde de gizli bir ırkçılık olduğunu söyledi. Esken, "Dünya genelinde onbinlerce insan polis şiddetine karşı ayaklandı. Ama Alman göstericiler, kendi kapılarının önünü de süpürüyor. Almanya'da da polis içinde, iç yönetim tarafından mücadele edilmesini gerektiren gizli bir ırkçılık var" dedi.Esken, "Polis içindeki büyük çoğunluk bu tür eğilimlere karşı ve maalesef bundan dolayı oluşan güven kaybının acısını çekiyorlar. Polis şiddetinin ortaya çıkarılmasında, polisteki birlik ruhunun, vatandaşların hakkından daha önemli olduğu izlenimi oluşmaması için bu olayları bağımsız kuruluşlar incelemeli" dedi. Esken, "gizli ırkçılık" dese de, Almanya'da gizli değil, aşikar bir ırkçılık var.Almanya'da ırkçılık gizli değil, herkesin gözünün önünde cereyan ediyor ama kimsenin sesi çıkmıyor. Çünkü Almanya'da polisin dokunulmazlığı var. Şiddet uygulayan polislerin az bir bölümü mahkemeye çıkıp hesap veriyor. Savcılıklar da takipsizlik kararı veriyor. Polis, "nasıl olsa yargılanmayacağım" düşüncesiyle şiddet uygulamaktan çekinmiyor. İşte birkaç örnek:Alman polisi, dünyada hızla yayılan protesto eylemlerinden pek ders almışa benzemiyor. Berlin'de George Floyd'un öldürülmesini protesto eden siyahi göstericiler polis şiddetine maruz kaldı. Görüntülerde, 4 polis, Alexander Meydanı'nda gösteri yapanlar arasından 4 siyahiyi iterek uzaklaştırmaya çalışıyor. Polis köpeklerinin de kullanıldığı olayda, mukavemet gösteren siyahilerden biri yere yatırılarak dövülüyor. En az 3 polis, siyahinin üzerine oturarak başına ve vücuduna vuruyor. Görgü tanıkları, "George Floyd yeterli değil miydi?" ifadeleriyle tepki gösteriyor.12 polis, kilitli olan tuvalet kapısını kurşun yağmuruna tuttu. 7 kurşun isabet eden Türk genci mucize eseri kurtuldu. Polislerin "nefsi müdafaa" yalanı inandırıcı bulundu, dosya kapatıldı.Sigara içerken polislerin saldırısına uğradı. Köpekler, Tiryaki'yi defalarca ısırdı. Yaralı halde karakola götürüldü, orada şiddete maruz kaldı. Polisler bu olayda da yine hiçbir tepki veya ceza almadı.Polis tarafından karakolun önünde vurularak öldürüldü. "Elinde bıçak vardı" dediler, sopa çıktı. Algı oluşturmak için terörist iftirası bile attılar. Polislerin bu olaydan bile profesyonel şekilde aklanması bekleniyor.Dört polis üzerine çullandı. Aynı ABD'de öldürülen George Floyd gibi üzerine çökülünce, Kabasakal nefes alamadı ve öldü. Burada da yine polisleri kurtarma operasyonu düzenlendi, hiçbiri, göstermelik bile olsa, ceza falan almadı.Eşi ile tartıştı. Polis eve geldi. Polis, şiddet uyguladığı Demirçivi'nin ölmesine neden oldu. Dosya kapandı.Evini polis bastı. "Elinde silah var" dediler, kurşun yağdırdılar. Silah değil, telefon çıktı. Savcılık yine polisi korudu, dosya 10 ay sonra kapatıldı. Halk tepki göstermesin diye basın yoluyla "Türk milliyetçisiydi" denildi.