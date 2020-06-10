Almanya’nın Floyd cinayeti kapatıldı

Almanya'da polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren 42 yaşındaki Savaş Kabasakal'ın dosyası kapandı. Almanya'da, ABD'de polisin öldürdüğü siyahi George Floyd'un ölümü protesto edilirken, Alman polisinin şiddeti nedeniyle yaşamını yitiren Kabasakal'ın dosyası sessiz sedasız rafa kalktı. Kabasakal da aynı Floyd gibi, Alman polisinin inanılmaz sert müdahalesi nedeniyle nefessiz kalarak hayatını kaybetmişti.FRANKFURT Savcılığı, Kabasakal dosyasını, "suç işlendiğine dair yeterince delil olmadığı" iddiasıyla kapattı. Savcılığın sıraladığı diğer nedenler de tam evlere şenlik. Savcılık, "Polis memurlarının uyguladığı şiddet, mevcut koşullar altında kabul edilebilir bir çerçevede olduğunu", "Ölenin, yaşamını yitireceğinin polis için tahmin edilebilir olmadığını" iddia etti ve polisleri akladı.SAVCILIK, dosyayı kapatma gerekçesinde ayrıca, "Orantılı güç uygulandığı için polisler, kişinin yapılan muameleden dolayı ölebileceğinden hareket edemezdi" ifadesini kullandı. Kabasakal'ın ölümünden sonra 3'ü kadın olmak üzere 6 polis hakkında soruşturma açılmıştı. Ancak savcılığın harekete geçmesi ve polislerin ifadesinin alınması bile aylar sürmüştü.SAVAŞ Kabasakal'ın eşi Ayşe Kabasakal, SABAH'a yaptığı açıklamada dosyanın kapandığını doğruladı. Kabasakal, kendisine iki hafta süre tanındığını belirterek, "Karara itiraz süresi dolmadan 3-4 gün önce avukatımız aradı, vaktinin olmadığını ve yeni avukat bulmamı istedi. Avukatlar, 'Dosyayı okumamız lazım. 10 gün sürer. Yetiştirmek zor' dedikleri için süre dolmadan itirazı yapamadık, dosya kapandı, üzgünüm" dedi.1 HAZIRAN 2017 tarihinde icra memurları polisle birlikte Savaş Kabasakal'ın evine geldi. 6 polis, kendileriyle tartışmaya giren Kabasakal'ı ters kelepçeyle yere yatırdılar, üzerine çullandılar. Uzunca süre nefessiz kalan Kabasakal, oracıkta yaşamını yitirdi. Otopside, "zaten astım hastaydı" gibi tuhaf ifadeler kullanıldı. Mevcut hastalıklarına özellikle dikkat çekilerek, polislerin aklanması için her şey yapıldı. Halbuki Savaş'ın hiçbir rahatsızlığı yoktu. Kardeşi Hakan Kabasakal olaydan sonra, "Beni dışarı çıkardılar. Kapıda beklerken ölüm haberini aldım" dedi. Sorumluluk Taşıyan Doktorlar Grubu, (IPPNW) Kabasakal'ın iki haftada çıkması gereken ölüm raporunun 8 ay sonra açıklanmasının normal olmadığını savundu.Polislerin orantısız güç kullanımı sonrasında hayatını kaybeden Savaş Kabasakal'ın ağabeyi Mustafa Kabasakal, "Olay sırasında polislerin kardeşime 'Elini çekmezsen seni öldürürüm' dediğini Sabah'a anlatmıştı.Savaş Kabasakal'ın ölümünün ardından kardeşi ve yakınları, polis merkezi önünde eylem yapmıştı. Polis kurbanının kardeşi Hakan Kabasakal, "Polis! Kardeşimi neden öldürdün?" yazılı pankart taşımıştı.