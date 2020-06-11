NSU’nun yarası hala kanıyor

Almanya, son günlerde ırkçılık ile yüzleşirken, ülkede ortaya çıkan ve 8'i Türk 10 kişiyi katleden NSU terör örgütünün mağdurlarda açtığı yara hala tazeliğini koruyor. NSU tarafından 9 Haziran 2004 günü Köln'de Türk esnafın yoğun olduğu Keup Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıda yaralanan Hasan Yıldırım, "Saldırı bizde çok derin ve kapanmayan bir yara bıraktı" diye konuştu.SALDIRIDA yaralanan 22 kişiden biri olan Yıldırım, "Saldırının izi kuaför dükkânımızın girişinde hala duruyor. Dükkâna her giriş çıkışımızda bombanın açtığı deliği görüyor, olay gününü hatırlıyoruz. Tedirginliğimiz ise sürüyor. Çünkü NSU çevresindekiler ortaya çıkarılmadı. NSU davasından tatmin edici ceza çıkmadı. Yeni bir saldırı endişesini hep taşıyoruz" diye konuştu.CADDEDE kuaför dükkanı işleten Özcan Yıldırım, "Üzerine bomba yerleştirilmiş bisiklet dükkanımın önüne kondu. İçeride çok sayıda müşteri vardı ve yaralandı. Yaralananlardan biri de kardeşim Hasan oldu. O günün izleri caddede hala duruyor" dedi.NSU terör örgütü, 16 yıl önce caddede boru tipi bombalı saldırı gerçekleştirdi. Bir bisikletin arkasına yerleştirilen çivili bomba uzaktan patlatıldı. Saldırgan iki bisiklet ile caddeye geldi. Birini bırakıp diğeri ile uzaklaştı. Bu anlar, yan caddede güvenlik kamerasına yansıdı, ancak dosya kısa zaman sonra kapatıldı. Patlamada bazıları ağır, 22 kişi yaralandı.