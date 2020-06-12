Türkiye’de karantina kaldırıldı

Türkiye, yurtdışından gelenlere uyguladığı 14 günlük ev karantinasını kaldırdı. Müjdeyi AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya verdi ve, "Vatandaşlarımızın tatillerini huzur içinde geçirmeleri için 14 gün evde karantina uygulamasına son veriyoruz. Hasret sona eriyor" açıklaması yaptı.SIRAKAYA, Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelede dünyaya örnek olduğunu vurgulayıp, "Türkiye'ye gelecek misafirlerimiz ve vatandaşlarımızdan sadece şüpheli durumda olanlara (yüksek ateş) hızlı test uygulaması yapılacak. Aldığımız tedbirler sayesinde normalleşme sürecine merhaba diyoruz" dedi.BU açıklamanın ardından Avrupalı Türkler, otomobilleri ile Sıla Yolu'na akın etti. İlk yolcular, kış aylarını Avrupa'da çocuk ve torunlarının yanında geçiren emekliler oldu. Normal zamanda nisan aylarında Sıla Yolu'na çıkan emekli Türkler, "Türkiye'yi özledik. Önlemler kalkınca yola koyulduk" diye konuştu.ÇOĞUNLUĞU Bremen kentinde yaşayan 27 Türk, Münih'ten bir firmanın otobüsü ile Türkiye yolculuğu yaptı. İki gün yolculuktan sonra memlekete ulaşanlar, "Kapıkule'de mutluluk gözyaşı döktük" dedi.YURTDIŞI Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, "Kapıkule'de Milletvekilimiz Zafer Sırakaya ile incelemelerde bulunmuş, gerekli tedbirlerin alındığını görmüştük. Vatandaşların geçişlerini kolaylaştıracak çalışmalar yapılacağını belirtmiştik. İzin süresini kısmayacak çalışma modeline dikkat çekmiştik. Bu kapsamda, Evde Gözetim Uygulaması kalktı" dedi.BELÇIKA'DAN memleketi Karaman'a giden Ramazan Ösmer, tüm tedbirlerini alarak yola çıktıklarını belirterek, "Sırbistan ve Bulgaristan kapılarında pek tedbir göremedik, ama biz kendi mesafemizi koruduk. Türkiye'de tedbirler üst seviyede ve bu sevindirici" dedi.