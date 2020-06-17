Irkçı Alman’a insanlık dersi

Almanya'nın Herford kentinde belediye otobüsü şoförü olarak çalışan 30 yaşındaki Özkan Ayaz, ırkçı Alman yolcu tarafından 25 dakika boyunca ırkçı sözler işitti. Sakin tavırları ile ırkçıya insanlık dersi veren Ayaz, yaşadıklarını SABAH'a anlattı ve, "Son durağa geldim ve yolcuya bunu hatırlattım. Plan değişikliğinden habersiz yolcu, sonra bağırmaya ve ırkçı hakaretler yağdırmaya başladı." dedi.KORONAVİRÜS sürecinde hatta değişiklik olduğunu ve bunun tüm duraklara asılan yazı ile yolculara duyurulduğunu anlatan Ayaz, "Yolcu daha önce gittiğimiz bir sonraki durağa ısrarla gitmek istedi. Bu isteği yerine gelmeyince, bağırmaya başladı. 'Geldiğin ülkede mi şoförlüğü ve istediğin yere gitmeyi öğrendin' dedikten sonra Türkler hakkında ırkçı hakaretlerde bulundu." diye konuştu.SAKİNLİĞİNİ koruyan Sivaslı Ayaz: "Almanya'da doğup büyüdüğümü söyleyince başka dillerde konuşmaya başladı. 'Belki Almanca anlamıyorsun. İngilizce veya İtalyanca anlatayım' diyerek alay etti. Alman vatandaşı olduğumu hatırlattım. Kendisini istediği yere götürdüğümde suçlu duruma düşeceğimi anlattım." şeklinde konuştu.