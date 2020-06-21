Faşistlerden endişelendiren tehdit

ALMANYA'NIN Herne kentinde restoran işleten Mükerrem Doğan, ırkçılar tarafından tehdit edildi. Sabah restoranı açarken kapı önünde 'Türkler dışarı' (Türken rauss), 'İslam dışarı' (İslam rauss) yazıları bulduğunu ifade eden Doğan, "Son aylarda yazılı tehditler arttı. Artık endişelenmeye başladım" diye konuştu.BAZEN sokakta benzer yazılara rastladığını belirten Doğan, "Artık hedef belirlemişler. Kapı önlerine bırakıyorlar. Ülkede dönercileri hedef alan NSU terör örgütünü gördük. Dükkanımı her açtığımda aynı tehdit ile karşılaşır mıyım diye düşünüyorum. Faillerin yakalanmasını istiyorum" dedi.