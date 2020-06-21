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Faşistlerden endişelendiren tehdit

Koronavirüs önlemleri gevşetilince yeniden piyasaya çıkan ırkçılar, bir Türk restoranının kapısına ırkçı tehdit mesajları bıraktı

CENGİZ PARLAYAN
Giriş Tarihi: 21.6.2020 ABONE OL
Faşistlerden endişelendiren tehdit
KAPI ÖNÜNE BIRAKTILAR
ALMANYA'NIN Herne kentinde restoran işleten Mükerrem Doğan, ırkçılar tarafından tehdit edildi. Sabah restoranı açarken kapı önünde 'Türkler dışarı' (Türken rauss), 'İslam dışarı' (İslam rauss) yazıları bulduğunu ifade eden Doğan, "Son aylarda yazılı tehditler arttı. Artık endişelenmeye başladım" diye konuştu.

NSU AKLIMA GELİYOR
BAZEN sokakta benzer yazılara rastladığını belirten Doğan, "Artık hedef belirlemişler. Kapı önlerine bırakıyorlar. Ülkede dönercileri hedef alan NSU terör örgütünü gördük. Dükkanımı her açtığımda aynı tehdit ile karşılaşır mıyım diye düşünüyorum. Faillerin yakalanmasını istiyorum" dedi.
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Faşistlerden endişelendiren tehdit
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