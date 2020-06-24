Yakup’un kolu kazayla kırıldı

Müslüman Doktorlar, Tıpçılar ve Sağlıkçılar Birliği, Almanya'nın Neuss kentine bağlı Dormagen kasabasında ailesinden koparılan çocuklar için devreye girdi. Altınkaya ailesinin çocuğunun kolunun kırılmasıyla ilgili bilirkişi raporu hazırlayan birlik, "Çocuğun kolundaki kırık, düşmesinden kaynaklanıyor. Şiddet sonucu oluşan bir kırık değil" sonucuna vardı. Rapor, cuma günü mahkemeye sunulacak.KONU ile ilgili bilirkişi raporunda Prof. Dr. Hüdayi Korkusuz ile Dr. Özgür Uslu, "Dernek olarak Yakup Cemal'in röntgen filmlerini inceledik. Sonuç olarak Yakup Cemal'in kolunun kırılmasının düşme nedeniyle olduğunu raporumuzda yazdık. Herhangi bir şiddet sonucu kırık meydana gelmesinin inandırıcı olmadığını belirledik. Şiddet kırığında kan lekesi olur. Bu kırıkta böyle bir leke görmedik" diye konuştular.ÇOCUĞUN muhtemelen elinin üstüne doğru düşerek kemiğini kırdığını kaydeden Prof. Dr. Korkusuz ve Dr. Uslu, "Hastanenin raporunda yuvarlak halinde kırıldığı yazıyor. Kırığın şiddet sonucu olmuş olabileceği belirtiliyor. Biz ise bunun normal bir yuvarlak kırık şekli olmadığını ortaya koyduk. Bizim raporumuz hastaneninkinden farklı" dediler.PROF. Dr. Hüdayi Korkusuz, "Hastanenin raporunda 'Çocuğun vücudunda başka kırıklar da olmuş olabilir' yazıyor. Bunu kontrol etmeden rapora yazmaları büyük hata. Ayrıca çocuğun vücudunda darp sonucu oluşmuş bir ize rastlamadık. Derhal hata düzeltilsin, çocuklar ailelerine teslim edilsin" ifadelerini kullandı. Dormagen'de Altınkaya ailesinin 15 aylık oğulları Yakup Cemal'in kolunun kırılması sonucu gençlik dairesi hem Yakup Cemal'e hem de ailenin diğer 5 yaşındaki çocuğu Kuzey'e el koymuştu.