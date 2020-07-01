Avrupa’yı boşver Türkiye’ye git

TÜRK Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in Üst Yöneticisi Max Kownatzki, tatil için Türkiye'yi işaret etti. Kownatzki, "Ben de dahil olmak üzere insanlar, karantina döneminde bunaldılar. Artık güzel bir plajda şezlonglarına uzanmak istiyorlar. Türkiye, bu hayalleri gerçekleştirmek için kesinlikle en doğru yer" diye konuştu.KOWNATZKİ, Türk hükümetinin, sürecin en başından beri şeffaf bir iletişimle mevcut durumu ve ulaşılmak istenen hedefin ne olduğunu kamuoyuyla paylaştığını vurguladı. Türkiye'nin krizlere karşı dirençli, zor zamanlardan daha da güçlenerek çıkan bir ülke olduğunu belirten Kownatzki, ülkenin benzersiz bir turizm potansiyeli ve profesyonel bir altyapısı bulunduğunun altını çizdi.KOWNATZKİ, "Özellikle Türkiye konusunda uzmanlaşmış olan iş ortaklarımızdan aldığımız geri bildirimler, uzun vade için çok olumlu. Avrupalı misafirlerimiz Türkiye'nin iklimini, tatil bölgelerini çok beğeniyor. Yasakların kaldırıldığı Avrupa ülkelerinden zaten Türkiye'ye turist getirmeye başladık. Yasaklar kalktıkça da daha fazla turist getireceğiz" şeklinde görüş belirtti.ŞİRKETİN yan kuruluşu SunExpress Almanya'nın kapatılmasına da değinen Kownatzki, "Tüm çabamızı ve gücümüzü temel faaliyet alanımız olan yere, yani Türkiye'ye yoğunlaştırmak ve Türk turizminin daha da güçlü bir ortağı olmak için bu kararı aldık. SunExpress, daima Türk turizminin güçlü ve güvenilir bir havacılık ortağı olmaya devam edecek" dedi.