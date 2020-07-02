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Hollandalı bakanın ayıbı

Hollandalı Bakan, “ ile Türk kesimine gitmeyin” dedi. Tunahan Kuzu ağzının payını verdi

FATİH ÖZYAR
Giriş Tarihi: 2.7.2020 ABONE OL
Hollandalı bakanın Kıbrıs ayıbı
Hollanda Temsilciler Meclisi'nde soruları cevaplayan Altyapı ve Su İşleri Bakanı Van Nieuwenhuizen, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu turuncu renkli ülkelere tatil planı yapanlar için, "Eğer böyle bir tercih yaparsanız bu çok asosyal ve sorumsuzca bir davranış olur" ifadelerini kullandı.
Denk Partili Milletvekili Tunahan Kuzu, Türkiye'yle ilgili bu sözlere tepki verdi. Bakan'a Kıbrıs haritasını da gösteren Kuzu, "Kıbrıs bir ada. Güneyin sarı, kuzeyin turuncu renkle işaretlenmesi nasıl izah edilebilir. Kuzeyde vaka sayısı sıfır düzeyinde" dedi.
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Hollandalı bakanın Kıbrıs ayıbı
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