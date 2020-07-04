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Birliğimizi korumalıyız

Başbakanı, salgın nedeniyle tarihinin en zor dönemini yaşayan ’nin bu krizi dayanışma ile aşabileceğini söyledi

Giriş Tarihi: 4.7.2020 ABONE OL
Birliğimizi korumalıyız
ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı olarak AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Görüşme, video konferans yolu ile gerçekleşti. Merkel, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hâlâ kaybolmadığını ancak bu virüs ile daha iyi bir şekilde yaşamanın öğrenildiğini belirtti.
MERKEL, pandemi nedeniyle ekonomik krize giren Avrupa'nın, birliğini koruması gerektiğini söyledi. Almanya Başbakanı, AB Komisyonu'nun, birlik üyelerinin koronavirüs krizinden çıkması için 750 milyar euro yardım paketini en kısa zamanda onaylaması gerektiğini belirtti ve "Vakit kaybına tahammül yok' açıklaması yaptı.
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Birliğimizi korumalıyız
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