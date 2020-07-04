Otel yatırımına mermili tehdit

Antalya'da satın aldığı otele çok emek verdiğini ifade eden Yahya Fırat, "Oteli tehditlerle elimizden almak istiyorlar. Yaptığımız anlaşmada tadilat parasını karşılayacak olan ortaklarım bunu yapmadıkları gibi imzamı taklit ederek oteli ele geçirmek istediler. Sahteciliği mahkemede ispatladım. Karar davası öncesi avukatıma içinde mermi olan bir mektup gönderdiler. Mektuba da 'Seni ve çocuğunu öldürürüz' yazdılar. Üzerine otomobil sürdüler. Daha önce beni de defalarca tehdit ettiler. Bu çeteye birilerinin 'Dur' demesi gerek. Ben ülkeme yatırım yaptım. İnsanımız kazansın istedim. Birileri tehditle, haraçla, zorbalıkla otelime el koymak istiyor" dedi.