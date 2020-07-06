Yavrularımı geri verin

Almanya'nın Hanau kentinde yaşayan Diyarbakırlı Şefik Şaşma (35), internetten tanıştığı sevgilisi, 'hamileyim' deyince onunla evlenip Almanya'ya geldi. İki çocuk sahibi olan Şefik Şaşma, 1,5 yıldır kızlarını gençlik dairesinin elinden almak için mücadele ediyor. Şaşma, "Üvey kızımı uyarınca bana cephe aldı. Başkomiser sevgilisi ile tuzak kurdu. Evlatlarımı aldılar" şeklinde konuştu.KIZI Zara Luna'nın 2015'te, Sakine Liah'ın ise 2017'de dünyaya geldiğini anlatan Şaşma, "Eşim benden önce iki evlilik yapmış. Beş çocuğu vardı. En büyük kızı, bize geldiğinde ilişkilerinde yaşadığı sorunları anlatıyor, sürekli ağlıyordu. Çocukların önünde ağlamaması için uyardım. O günden sonra bana cephe aldı. Alkol problemi olan eşimle her tartışmamızı raporladı" dedi. FRANKFURTÜVEY kızının, annesinin zaafını bildiğini ifade eden Şaşma, "Alkol kullandığında mutlaka benimle tartışacağını biliyordu. Üç yıl önceki tartışmamızı haber alan üvey kızım, başkomiser sevgilisi aracılığı ile eve polis gönderdi. Silah doğrultmuş beş polis, beni uyandırıp karakola götürdü. Kimseyle konuşturmadılar. Çocuklarımı bıçakla odada rehin tuttuğum yönünde zorla ifade imzalattılar" dedi.ÜÇ ay boyunca üvey kızının, eşi ile arasındaki mesajlaşmaları takip ettiğini iddia eden Şaşma, "Sevgilisi aracılığı ile polis sistemini kullandığını düşünüyorum. Bu yolla mesajlarımızın olumsuz taraflarını ve telefondaki fotoğrafları alıp gençlik dairesine göndermiş. Eşim, içip tartıştığımız bir gün, polisi aradı ve evden uzaklaştırma aldım. O sırada çocukları elimden aldılar" diye konuştu.