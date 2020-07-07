Alman ordusu ırkçı kaynıyor

Alman ordusunda aşırı sağcı yapılanma ortaya çıkınca Savunma Bakanlığı, özel komando birliğinin (KSK) bir bölümünü lağvetti. Durum, ciddi olarak değerlendirildi. Tartışma başlatıldı, ancak ordudaki ırkçılık yeni değil. SABAH, ordudaki aşırı sağ yapılanmanın izini sürdü ve Alman askerlerin ırkçı saldırısına maruz kalan Nail Kızılırmak'a ulaştı.BERLİN'DE sinema sektöründe çalışan Kızılırmak, henüz 17 yaşındayken bir arkadaşıyla birlikte, 11 üniformalı ırkçı askerin Detmold kentinde saldırısına uğradı. Kızılırmak, "17 Mart 1997 günü arkadaşım Erkan ile antrenmandan dönerken, yüzleri maskeli askerler etrafımızı çevirdi. Bizi yere yatırıp tekmelerle ve ellerindeki beyzbol sopalarıyla vurdular" dedi.O askerlerin Bosna'da Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nde görev alacak isimler olduğunu aktaran Kızılırmak, "Saldırı geniş yankı uyandırınca dönemin Savunma Bakanı Volker Rühe özür dileyip saldırının istisna olduğunu, kurumsallaşmış bir ırkçılığın olmadığını söyledi. Oysa ordu ve polis teşkilatında ırkçı yapılanma giderek artıyor" diye konuştu.FEDERAL İçişleri Bakanı Horst Seehofer, polis teşkilatı bünyesinde ırkçılık olup olmadığıyla ilgili yapılacak bir araştırmayı durdurdu. Bakanlık, geçtiğimiz yıl yapılacağını duyurduğu araştırma için "Polis bünyesinde şikâyet birimi var. Araştırmaya gerek yok. Irkçılığı önleyen tedbirler yeterli" dedi. Durdurma talimatının bizzat Seehofer tarafından gittiği de açıklandı.ORDU içinde ne kadar aşırı sağcı olduğu kesin olarak bilinmiyor. Askeri istihbarat 550 civarında olduğunu tahmin ediyor. ARD'ye konuşan ve hala aktif görevde olan bir asker, "Ordudaki askerlerin yaklaşık yüzde 20'si aşırı sağcı. Müdahale ederlerse asker sayısı ciddi anlamda azalır. Bunu istemiyorlar" dedi.