Türk gencine dengesiz ceza

ALMANYA'NIN Dortmund kentinde geçtiğimiz yıl öğretmeni Wolfgang Wittchow'u (52) çekiçle öldürmeyi planladığı iddia edilen Serkan S.'ye (17) cinayete teşebbüs suçlamasıyla 3 yıl hapis cezası verildi. Serkan S.'ye ceza gençlik yasası kapsamında kesildi. İşbirlikçiler Adrian S. (19) 100 saat sosyal çalışma cezası alırken, Maximilian R. (18) beraat etti.SERKAN'IN kötü not aldığı kimya ve Almanca öğretmenini iki kez öldürmeyi planladığı iddia edildi. Tuğçe Albayrak adlı kızın bir Sırp tarafından öldürülmesinin cezası 2,5 yıl hapis olurken, cinayete teşebbüs suçuna üç yıl hapis cezası verilmesi tepkilere neden oldu. Karara itiraz edilecek.