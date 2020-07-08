Wollny’ler gitti Schmid’ler sırada

Alman televizyonlarında yayınlanan "Die Wollnys"te kendi yaşamlarından kesitler sunan Silvia Wollny ve çocukları, Türkiye'de tatil yapıyor. 8 çocuğu ile birlikte Antalya'ya uçan 11 çocuk annesi Wollny, linç kampanyasına maruz kalınca, sosyal medyadan açıklama yaptı. Silvia Wollny, "Şu an Türkiye'deyiz. Ve Türkiye'de koronavirüs ile mücadelede Almanya'nın örnek alabileceği birçok önlem var. Burada bulunmaktan ve Almanya'dakinden daha güvende olmaktan ötürü çok gururluyum. Kim bilir, belki de Almanya'dan taşınırım" dedi.EŞI Türk olan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Nils Schmid de, "Umuyorum bu yaz Türkiye'ye seyahat edebileceğim. Belki önümüzdeki bir iki hafta içerisinde seyahat uyarısında bazı değişiklikler görebileceğiz ve ben de hazırladığım valizimle gidebileceğim" ifadelerini kullandı.FRANKFURT