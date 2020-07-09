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Tatlıcı Meryem

Güzel oyuncu Meryem Uzerli, sevenlerine tatlı bir sürpriz yaptı ve ’da ’deki ilk tatlı dükkanını açacağını duyurdu

Giriş Tarihi: 9.7.2020 ABONE OL
Tatlıcı Meryem
Uzerli, en büyük hayallerinden biri olan Nosh Nosh isimli tatlı dükkanını açmaya hazırlandığını sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı. 10 Temmuz'da Berlin'de açılacak dükkanını tanıtan Uzerli, "Geniş bir ürün yelpazesinden oluşan çoğu vegan ve glutensiz çikolatalar ile birçok yiyecek müşterilerimize sunulacak" diye konuştu.

DÜNYAYA AÇILMAYI ISTIYORUM
GÜZEL bir yolculuğun başlangıcında olduğunu söyleyen Uzerli, "Çok mutluyum. Berlin'de iki mağaza açtıktan sonra bu özel konseptimizle tüm dünyaya açılmayı dört gözle bekliyorum. Arkadaşlarımla birlikte evinizde gibi hissetmenizi ve lezzetli ürünlerimizin tadını çıkarmanızı istediğimiz bir yer açıyoruz" dedi.

Sümeyye YAĞCI
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Tatlıcı Meryem
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