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Sabia 42’sinde anneanne oldu

17 yaşında çocuk sahibi olan , 42 yaşına geldiğinde anneanne olmanın mutluluğunu yaşadı

İkbal ÖZAKINCI İkbal ÖZAKINCI
Giriş Tarihi: 10.7.2020 ABONE OL
Sabia 42’sinde anneanne oldu
Almanya'da sosyetenin tanınmış isimleri arasına giren ve futbolcu Rafael van der Vaart ile yaşadığı ilişkiyle magazin basını gündemini uzun süre meşgul eden Sabia Boulahrouz (Sabiha Engizek) anneanne oldu. Model ve dansçı olan üç çocuk annesi Sabia'nın kızı Katharina (25), doğum yaptı ve bebeğe Leonardo adı verildi.

ANNELİKLE İLGİLİ İPUÇLARI VERİYORUM
42 yaşında anneanne olma duygusu yaşadığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Sabia, "Ne yazık ki koronavirüs nedeniyle doğumda bulunmamıza izin verilmedi. Hepimiz doğumu cep telefonundan öğrenip tezahürat yaptık. Şimdi kızıma doğum sonrası ağrıları nasıl atlatacağına ve anneliğe ilişkin ipuçları veriyorum" dedi.
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Sabia 42’sinde anneanne oldu
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