Sabia 42’sinde anneanne oldu

Almanya'da sosyetenin tanınmış isimleri arasına giren ve futbolcu Rafael van der Vaart ile yaşadığı ilişkiyle magazin basını gündemini uzun süre meşgul eden Sabia Boulahrouz (Sabiha Engizek) anneanne oldu. Model ve dansçı olan üç çocuk annesi Sabia'nın kızı Katharina (25), doğum yaptı ve bebeğe Leonardo adı verildi.42 yaşında anneanne olma duygusu yaşadığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Sabia, "Ne yazık ki koronavirüs nedeniyle doğumda bulunmamıza izin verilmedi. Hepimiz doğumu cep telefonundan öğrenip tezahürat yaptık. Şimdi kızıma doğum sonrası ağrıları nasıl atlatacağına ve anneliğe ilişkin ipuçları veriyorum" dedi.