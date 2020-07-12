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Bitsin artık bu zulüm

28 günlükken ailesinden koparılan , 3,5 yıldır ailesine geri verilmedi. 8 aydır çocuklarını göremeyen aile isyan etti

İBRAHİM TAŞ
Giriş Tarihi: 12.7.2020 ABONE OL
Bitsin artık bu zulüm
Almanya'nın Köln kentindeki Worringen kasabasında, 28 günlükken gençlik dairesi tarafından alınan Armağan bebeğin ailesi, "Kasım'dan beri çocuğumuzu göstermiyorlar. Sebep olarak ise 'Çocuk sizi gördüğünde depresyona giriyor' diyorlar. Çocuğumuzu verin. Bitsin bu zulüm" çağrısında bulundu. Anne Ayşe Önder, "Yavrumu daha emzirirken benden aldılar. Bu nasıl sistem" dedi. Baba Kenan Önder ise "Bilirkişi raporuna göre çocuğumuzu iki yıl daha göremeyeceğiz. İnşallah mahkeme önümüzdeki ay olacak davada böyle bir karar vermez. Raporları inceleyen başka doktorlar Armağan'da kırık olmadığını ifade etti" diye konuştu.
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Bitsin artık bu zulüm
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