Bitsin artık bu zulüm

Almanya'nın Köln kentindeki Worringen kasabasında, 28 günlükken gençlik dairesi tarafından alınan Armağan bebeğin ailesi, "Kasım'dan beri çocuğumuzu göstermiyorlar. Sebep olarak ise 'Çocuk sizi gördüğünde depresyona giriyor' diyorlar. Çocuğumuzu verin. Bitsin bu zulüm" çağrısında bulundu. Anne Ayşe Önder, "Yavrumu daha emzirirken benden aldılar. Bu nasıl sistem" dedi. Baba Kenan Önder ise "Bilirkişi raporuna göre çocuğumuzu iki yıl daha göremeyeceğiz. İnşallah mahkeme önümüzdeki ay olacak davada böyle bir karar vermez. Raporları inceleyen başka doktorlar Armağan'da kırık olmadığını ifade etti" diye konuştu.