Avrupalı Türk’ün Ayasofya sevinci

Danıştay'ın kararıyla 1934 yılından bu yana müze olarak hizmet veren Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması, Avrupalı Türkleri ve Müslümanları sevindirdi. Kararı çok olumlu karşılayan Türkler, çok geç kalınan Ayasofya'da ibadet kararının, Türkiye'nin ayağındaki zincirleri kırdığının ispatı olduğunu düşünüyor. Sadece Avrupalı Türkler değil, Avrupa'da yaşayan diğer ülkelerden Müslümanlar da karara çok sevindi. 86 yıllık yanlışın düzeltilmesinin büyük bir sevincini yaşadıklarını belirten Avrupalı Müslümanlar, yıllardır bugünü beklediklerini dile getirdiler.
ARTIK ESKİ TÜRKİYE YOK
Ayasofya kararına sevindiklerini belirten iki arkadaş Hatice Ateş ve Neşe Gündüz, emeği geçenlere teşekkür etti. Hatice Ateş, "Allah'a şükür cami olduğunu gördük" dedi. Neşe Gündüz ise, "Tüm Türkiye karşıtları cami olmasına karşı geliyorsa, demek ki doğru yapıldı. Bir şeyin iyi olduğunu buna bakarak anlıyoruz. Kendi topraklarımızda yapacağımız işleri kime neden soralım. Burası muz cumhuriyeti değil. Artık eski Türkiye yok" diye konuştu.
AYASOFYA'YA KAVUŞTUK
Yaşar Yıldırım (Weiden):
Allah'a hamdolsun
Ayasofya'ya kavuştuk.
Allah, emeği geçenlerden
razı olsun. Sözünde
duranları da canı gönülden
kutluyorum.
HAMDOLSUN ZİNCİR KIRILDI
Kenan Nalcı (Mannheim):
İstanbul'un fethiyle yeni bir çağı başlatan padişahımızın vasiyeti yerine gelmiş oldu. Müze kalması ayağımızda bir zincirdi. Bu zincir bugün kırıldı. Hamdolsun.
SENELER ÖNCE ALINMALIYDI
Sadık Barışkan (Mannheim):
Seneler önce alınması gereken bir karardı. Hükümetimiz bu yanlış uygulamaya son vererek tekrar camiye döndürdü. Mutluyuz.
ALLAH RAZI OLSUN
İbrahim Kılıç (Mannheim):
Danıştay, çok yerinde bir karar verdi. Gönül isterdi ki çok daha önceden ibadete açılsın. Bunu gerçekleştirenlerden Allah razı olsun.
HEPİMİZİ SEVİNDİRDİ
Younes Souq (Mannheim):
Bu karar tüm dünya Müslümanlarını çok sevindirdi. Orada cuma namazlarını kılabilecek ve ibadet edebileceğimiz için çok mutluyuz.
FETHİN SEMBOLÜDÜR
Hasan Türkmen (Weiden):
Ayasofya Camii, İstanbul'un fethinin sembolüdür. Tüm İslam alemine hayırlı olsun.
HEPİMİZE HAYIRLI OLSUN
Zerrin Konyalıoğlu (Hamburg):
Bizim için maneviyatı ağır ve sembolü
çok olan bir cami olduğunu
düşünüyorum. Bence tekrar cami
olarak hizmete girmesi çok güzel,
hepimize hayırlı olsun. Hem Türkiye'ye
ait olduğu yeniden belli oldu.
PARAYLA DEĞİL, ABDESTLE GİRECEĞİZ
Ahmet Arpacıoğlu (Hanau):
Ayasofya
Camisine müze döneminde
para verilip
giriliyordu. Çok şükür
artık parayla değil,
abdestle gireceğiz.
BİR DAHA EZANSIZ KALMASIN
İsmet Yücel (Weiden):
Keşke Ayasofya
daha erken
camiye çevrilseydi.
Allah Ayasofya'yı
bir daha ezansız
bırakmasın.
Kadir İNCE-Mustafa AKBABA-Fatih YILMAZ-İkbal ÖZAKINCI