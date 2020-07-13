Avrupalı Türk’ün Ayasofya sevinci

Danıştay'ın kararıyla 1934 yılından bu yana müze olarak hizmet veren Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması, Avrupalı Türkleri ve Müslümanları sevindirdi. Kararı çok olumlu karşılayan Türkler, çok geç kalınan Ayasofya'da ibadet kararının, Türkiye'nin ayağındaki zincirleri kırdığının ispatı olduğunu düşünüyor. Sadece Avrupalı Türkler değil, Avrupa'da yaşayan diğer ülkelerden Müslümanlar da karara çok sevindi. 86 yıllık yanlışın düzeltilmesinin büyük bir sevincini yaşadıklarını belirten Avrupalı Müslümanlar, yıllardır bugünü beklediklerini dile getirdiler.Ayasofya kararına sevindiklerini belirten iki arkadaş Hatice Ateş ve Neşe Gündüz, emeği geçenlere teşekkür etti. Hatice Ateş, "Allah'a şükür cami olduğunu gördük" dedi. Neşe Gündüz ise, "Tüm Türkiye karşıtları cami olmasına karşı geliyorsa, demek ki doğru yapıldı. Bir şeyin iyi olduğunu buna bakarak anlıyoruz. Kendi topraklarımızda yapacağımız işleri kime neden soralım. Burası muz cumhuriyeti değil. Artık eski Türkiye yok" diye konuştu.Allah'a hamdolsunAyasofya'ya kavuştuk.Allah, emeği geçenlerdenrazı olsun. Sözündeduranları da canı gönüldenkutluyorum.İstanbul'un fethiyle yeni bir çağı başlatan padişahımızın vasiyeti yerine gelmiş oldu. Müze kalması ayağımızda bir zincirdi. Bu zincir bugün kırıldı. Hamdolsun.Seneler önce alınması gereken bir karardı. Hükümetimiz bu yanlış uygulamaya son vererek tekrar camiye döndürdü. Mutluyuz.Danıştay, çok yerinde bir karar verdi. Gönül isterdi ki çok daha önceden ibadete açılsın. Bunu gerçekleştirenlerden Allah razı olsun.Bu karar tüm dünya Müslümanlarını çok sevindirdi. Orada cuma namazlarını kılabilecek ve ibadet edebileceğimiz için çok mutluyuz.Ayasofya Camii, İstanbul'un fethinin sembolüdür. Tüm İslam alemine hayırlı olsun.Bizim için maneviyatı ağır ve sembolüçok olan bir cami olduğunudüşünüyorum. Bence tekrar camiolarak hizmete girmesi çok güzel,hepimize hayırlı olsun. Hem Türkiye'yeait olduğu yeniden belli oldu.AyasofyaCamisine müze dönemindepara verilipgiriliyordu. Çok şükürartık parayla değil,abdestle gireceğiz.Keşke Ayasofyadaha erkencamiye çevrilseydi.Allah Ayasofya'yıbir daha ezansızbırakmasın.