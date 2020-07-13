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Meryem Uzerli'nin çifte mutluluğu

Oyuncu Meryem Uzerli, yıllardır hayalini kurduğu ’deki dükkanını açtı. ’da ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne aday gösterilmesiyle birlikte çifte mutluluk yaşadı

Giriş Tarihi: 13.7.2020 ABONE OL
Meryem Uzerli'nin çifte mutluluğu
Uzerlı, Berlin'deki Nosh Nosh isimli tatlı dükkanının açılışını, koronavirüs nedeniyle az kişinin katılımıyla küçük bir törenle gerçekleştirdi. Uzerli, "Ne güzel bir açılıştı. Gelen tüm konuklara teşekkür ederim. Lütfen burada kendinizi evinizde gibi hissedin ve lezzetli ürünlerimizin tadını çıkarın. Geniş katılımlı açılış ise Eylül 2020'de olacak" diye konuştu. Uzerli, bu büyük heyecanında 'uğurum' dediği kızı Lara'yı da yanından bir an olsun ayırmadı.

İSPANYA'DA ÖDÜLE ADAY
İspanya'nın ünlü sinema eleştirmenleri, 'Kovan' filminin başrol oyuncusu Meryem Uzerli'nin performansına hayran kaldı. Uzerli, 'Kovan' filmiyle eylül ayında Madrid'de düzenlenecek Imagine India Uluslararası Film Festivali'nde, 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında aday gösterildi.
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Meryem Uzerli'nin çifte mutluluğu
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