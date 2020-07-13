Meryem Uzerli'nin çifte mutluluğu

Uzerlı, Berlin'deki Nosh Nosh isimli tatlı dükkanının açılışını, koronavirüs nedeniyle az kişinin katılımıyla küçük bir törenle gerçekleştirdi. Uzerli, "Ne güzel bir açılıştı. Gelen tüm konuklara teşekkür ederim. Lütfen burada kendinizi evinizde gibi hissedin ve lezzetli ürünlerimizin tadını çıkarın. Geniş katılımlı açılış ise Eylül 2020'de olacak" diye konuştu. Uzerli, bu büyük heyecanında 'uğurum' dediği kızı Lara'yı da yanından bir an olsun ayırmadı.İspanya'nın ünlü sinema eleştirmenleri, 'Kovan' filminin başrol oyuncusu Meryem Uzerli'nin performansına hayran kaldı. Uzerli, 'Kovan' filmiyle eylül ayında Madrid'de düzenlenecek Imagine India Uluslararası Film Festivali'nde, 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında aday gösterildi.