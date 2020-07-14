Soyağacı rezaleti

Almanya'nın Stuttgart kentindeki olaylardan sonra Stuttgart Emniyet Müdürlüğü'nün bir "soyağacı" araştırması yaptığı ortaya çıktı. Saldırganların arasında Almanların da olması, Stuttgart Emniyet Müdürü Frank Lutz'u harekete geçirdi. Lutz, "Almanlar polise saldırmaz" mantığıyla saldırganların soyunu araştırmaya başladı.POLİSİN, Almanya genelindeki nüfus dairelerinde olaylara karışanların kökenlerini araştırdığı ortaya çıktı. Stuttgart Polisi'nin bu tavrı, Almanya'da göçmenlerin hiçbir zaman Alman olarak kabul edilmediklerinin net göstergesi olarak değerlendirildi. Ayrıca polisin bu araştırması ile ne elde etmek istediği de meçhul. Araştırmaya tepki gösterenler, kişinin kökeninin işlediği suç ile bir ilgisi olmadığını savunuyor.POLİSİN bu ırkçı yaklaşımı, tepkilere yol açtı. Stuttgart Belediye Meclisi Üyesi Marcel Roth, "İnsanın Stuttgart'ta bu kentin bir ferdi olarak kabul edilebilmesi için kaç nesildir burada yaşıyor olması gerekir? Bu göçmen kökenli bütün insanlara dönük bir saldırıdır. Polisin soyağacı araştırması yapması büyük sorun. Yasa önünde herkes aynı" diye konuştu.Haziran'da polisin bir uyuşturucu bağımlısı genci gözaltına almak isterken sert davranması, çevrede bulunanların tepkisine yol açtı. Olaylardan kısa süre önce bir de PKK'lıların kentte gösteri yapması, ortalığı bir anda karıştırdı. Gençler, polisle çatıştı, dükkan yağmaladı, polis aracına saldırdı. Polis, kimliklerini belirlediği gençleri gözaltına alırken, sorgu hakiminin karşısına yalın ayak çıkarttı.STUTTGART Polisi, bütün Almanya'nın gözünün bu olayların üzerinde olduğunu belirterek, "Failler kimdi? Yani siyasi açıdan, cinsel bakımdan, milliyeti ve kökeni. Bunlar önemli sorular" dedi. Polis, "soyağacı soruşturması yapılmadığını", bunun yerine 11 Alman vatandaşının "göçmen kökenli olup olmadığının" araştırıldığını bildirdi.