Ayrımcı müdürden itiraf

STUTTGART Emniyet Müdürlüğü, 21 Haziran gecesi çıkan olaylarda polise saldırıp olay çıkartan, dükkanları yağmalayan gençlere dönük soyağacı araştırmasını savundu. Polis, olayların aydınlatılıp incelenebilmesi için bu bilgilerin elzem olduğunu iddia etti. Polis, "Suçu engellemek için önlemler alınmalı. Bunun için de herkesin şahsi durumunun incelenmesi gerekir. Kişilerin kökeninin önemi var" dedi.POLIS, hedeflere ulaşabilmek için "geçmişte olduğu ve yapıldığı gibi" nüfus dairelerinden bilgi alındığını bildirdi. Olaylara karışan 39 kişinin 24'ü Alman vatandaşı. 11'i göçmen kökenli. İçlerinde hem Türk hem Alman vatandaşı olan sadece bir kişi var. Göç araştırmacısı Dr. Yaşar Aydın, "Köken araştırması etnik olarak Alman olmayanlara uygulanırsa ayrımcılık ve ırkçılıktır" diye konuştu.