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İmdada Türk polisi yetişti

Hava almak için sınırında iki aylık bebeği ile araçtan uzaklaşan anne, korku dolu anlar yaşadı. İmdada Türk polisi yetişti

Giriş Tarihi: 15.7.2020 ABONE OL
İmdada Türk polisi yetişti
Almanya'nın Essen kentinden karayoluyla Türkiye tatiline çıkan bir Türk aile, Sırbistan- Bulgaristan sınırında korku dolu saatler yaşadı. Sınır kapısı yakınlarında araç yoğunluğu nedeniyle uzun kuyruk oluştu. Bu sırada iki aylık bebeğiyle hava almak için araçtan inen bir anne, uzaklaştığı aracı kaybetti. Yardım çığlıkları atan annenin imdadına Sırbistan'da görev yapan Türk Polisi yetişti. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) personeli ile birlikte anneyi sakinleştiren ekip, ardından kadının kaybettiği aracı Bulgaristan sınır kapısına yakın bir yerde buldu. Anne ve bebeği ailesine teslim edildi.

Mehmet UZUN
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İmdada Türk polisi yetişti
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