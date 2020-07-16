Masterli mimarın ayrımcılık isyanı

Almanya'da yaşayan Türk toplumu kendisini her alanda geliştirip üst düzey eğitim almasına karşın, önyargıları kırıp ayrımcılığı aşamıyor. Giderek yayılan ayrımcılık iş hayatında gençlere olumsuz yansımaya devam ediyor. Wiesbaden kentinde yaşayan ve mimarlık fakültesini dereceyle bitiren Özlem Abidinoğlu da iş bulamayınca, pastane açtı.Fakülteyi bitirdikten sonra master yapan Özlem Abidinoğlu, üç yıldır iç mimar olarak iş aradığını ve bulamadığını belirtti. Abidinoğlu (30), "Aileme katkı olması ve kendi giderlerimi karşılamak için hobi olarak yaptığım işi mesleğe çevirdim, pastane açtım. Bunda da başarılı olacağımı umuyorum, en büyük destekçim annem" dedi.Kızının el attığı her işte başarılı olduğunu ve tüm çocuklarıyla gurur duyduğunu belirten anne Kezban Abidinoğlu ise, "Üç çocuğum var. Diğer kızım öğretmen, oğlum polislik okuyor. Özlem de iç mimar oldu. Ancak şartlarına uygun iş bulamayınca pastane açtı. Çocuklarımla gurur duyuyorum, hepsi okudu yararlı bireyler oldular" diye konuştu.