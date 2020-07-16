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Öğrenciye cezası

İlkokul üçüncü sınıfa giden bir Türk çocuğu, öğretmeni tarafından teneffüste konuştu diye cezalandırıldı. Devreye avukat girince peş peşe özür geldi

Fatih YILMAZ
Giriş Tarihi: 16.7.2020 ABONE OL
Öğrenciye Türkçe cezası
CEZAYI SAVUNDU
ALMANYA'NIN Villingen- Schwenningen kentinde ilkokul üçüncü sınıfa giden 9 yaşındaki Türk öğrenci, teneffüste arkadaşıyla Türkçe konuştuğu için cezalandırıldı. Öğretmen, çocuğa 'Neden okulda Almanca konuşuruz?' diye ödev verdi. Ödevi gören anne, öğretmenle görüşme talep etti ancak talep geri çevrildi. Mail yoluyla ise pedagojik karar özgürlüğüne atıfta bulunup cezayı savundu.

YASAK İHLALİ YOK
AİLE durumu avukata intikal ettirince yapılanın yanlış olduğu belirtilip peş peşe özür dilendi. Avukat Yalçın Tekinoğlu, öğretmenin tavrının hukuka aykırı ve ayrımcı olduğunu belirterek, "Okuldayken ders haricinde çocukların kendi aralarında Türkçe konuşması yasaklanamaz. Ceza, önceden belirlenmiş bir yasağın ihlali durumunda verilebilir" diye konuştu.
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Öğrenciye Türkçe cezası
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