Cezayirli Miriam Edeka’yı dize getirdi

HAMBURG kentinde yaşayan 16 yaşındaki Cezayirli Miriam J., okul tatilinde harçlığını çıkarmak istedi. Yakınındaki Edeka adlı süpermarkete iş başvurusu yaptı. İşyeri sahibi ve müdürü, 'Sadece başörtüsünü çıkarırsan çalışabilirsin' dedi. Ayrımcı tutumu sindiremeyen Miriam, hukuk yoluna başvurdu. Olay sosyal medyada da yayılınca Edeka, apar topar işyeri sahibinden bayiliğini aldı, özür diledi. Geri adım atmayan Miriam, Heidelbergli avukat Yalçın Tekinoğlu ile açtığı davadan, beş haneli tazminat elde etti. Tekinoğlu, "Dava, başörtüsü, saç ve ten rengi, hatta vücudundaki dövmeden dolayı işe alınmayana örnek oldu" dedi.