Maas’ın yumuşak karnı PKK

Türkiye karşıtlığıyla bilinen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Deniz Yücel'in terör propagandası nedeniyle 2 yıl 9 ay ve 22 gün hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi. Maas, "Bugünkü karar çok yanlış bir mesajdır ve yeni soruşturmaların olacağı açıklamaları da kesinlikle anlaşılmaz" dedi ve Türk adaletini eleştirdi.TÜRKİYE'DEKİ kararı eleştiren Maas, Adalet Bakanı olduğu dönemde verilen NSU kararıyla ilgili tek bir eleştiride bulunmamıştı. Bakan Maas, göstermelik cezalara değinmeyip onun yerine yuvarlak genel açıklamalarda bulunmuştu. Maas, savcılığın bile 12 yıl hapis cezası istediği Andre Eminger'e sadece 2,5 yıl hapis verilip salınması hakkında suskunluğunu korumuştu. FRANKFURT