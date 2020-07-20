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Mumyaladığı cesedi 3 yıl sakladı

Giriş Tarihi: 20.7.2020 ABONE OL
Mumyaladığı cesedi 3 yıl sakladı
HOLLANDA'NIN Rotterdam kentinde 2 ay önce cesedi bulunan Elly Leeflang'ın (72), 3 yıl önce öldüğü belirlendi. Komşusunun gönüllü olarak bakımını üstlenen Jan Ton'un (62), 2016'da ölen Leeflang'ın emekli maaşını alabilmek için cesedini mumyalayıp, 3 yıl sakladığı ortaya çıktı. Semt sakinlerine Leeflang'ın yaşadığı izlenimini veren Jan Ton'un, 2019'da ölmesiyle emekli maaşı dolandırıcılığı yaptığı anlaşıldı. Polis, Jan Ton'un ölmesinin ardından izini sürdüğü Leeflang'ın, çürümeye yüz tutmuş cesedini mumyalanmış olarak evinde buldu.

Yalçın Çakır
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Mumyaladığı cesedi 3 yıl sakladı
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