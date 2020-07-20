Polizei’ın soruşturma rezaleti

Dortmund Ulu Cami 21 Ekim 2019 gecesi molotof kokteyli atılarak kundaklandı. Polis, 9 ay sonra 'Kundakçıyı tespit ettik. İşte fotoğrafı da bu. Tanıyorsanız bize yardımcı olun' şeklinde bir yazılı açıklama yapıp basına servis etti. Savcı ve hâkimin onayından geçen 19 yaşındaki Emircan Taşçı'nın fotoğrafını gören ailesi şoke oldu, polise koştu.ÇARŞAMBA günü akşamı polise giden aile, benzin istasyonunun güvenlik kamerasında olan görüntüdekinin oğulları Emircan olduğunu, benzini bahçe jeneratörü için aldığını anlattı. Emircan da o gece nerede olduğunu ispatlayan video ve fotoğraflar ortaya koydu ancak, 'Konu bizim birimin işi değil. Yarın diğer karakola gidin' yanıtını aldı.AİLE, ertesi sabah diğer karakola gitti. Polis saat 13.01'de, yanlış yapıldığını, Emircan'ın fotoğrafının silinmesi gerektiğini anlatan bir basın bildirisi daha yayınladı. 9 aydır hiçbir ilerleme sağlayamayan polis, Emircan'ı kundakçı gibi gösterip çok zor duruma soktu. Polis, SABAH dahil pek çok basın yayın organını yanılttı. Kundakçı fail ise hala sokakta dolaşıyor.Polis, 9 ay sonra bu fotoğrafı servis edip, 'Kundakçı bu' dedi. Savcı ve hâkimin de onayından geçen fotoğraf, SABAH'ta hazırlandıktan sonra "Hata yaptık" denilerek geri çekildi. Haksız yere afişe edilen gencin ailesi kızgın.FRANKFURT