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Tatlı sürpriz

Yaz tatillerini ’de geçirmek için ’ndan giriş yapan Avrupalı Türkler, tatlı bir ‘hoş geldin’ ile karşılandılar

Giriş Tarihi: 20.7.2020 ABONE OL
Tatlı sürpriz
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen Avrupalı Türklere, Kapıkule Sınır Kapısı'nda kolonya tutuldu, badem ezmesi ikram edilerek "hayırlı yolculuklar" dilendi. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı her yıl yöresel ürünlerle karşıladıklarını belirten Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, "Onlar sılaya kavuşuyorlar. Biz de 'hoş geldiniz' demek istedik. Burada mutluluklarına ortak oluyoruz" diye konuştu.
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Tatlı sürpriz
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