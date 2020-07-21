Irkçıların merkezi Hessen Karakolu

Almanya'da Türkler başta olmak üzere siyasilere ve göçmenlere yakın duran insanlara gönderilen tehdit maillerinden Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth da nasibini aldı. Tehditlerin yine polis bilgisayarından gönderilip gönderilmediği henüz bilinmiyor. Şimdiye kadar gönderilen tüm tehditler, Hessen Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı karakollardaki bilgisayarla bağlantılı çıktı.BAZI mailler doğrudan polis bilgisayarlarından gönderilirken, bazı tehditler ise polis bilgisayarlarında yapılan adres sorgulamalarından sonra yollandı. NSU davası avukatlarından Seda Başay Yıldız'a gönderilen maillerle başlayan tehditler, Sol Partili siyasilerden sonra şimdi de tehditlerin kaynağı konumundaki Hessen Eyaleti'nin İçişleri Bakanı'na yöneldi. Bakan Beuth ile birlikte, 15 kişiye daha mail gönderildi.HÜR Demokrat Parti (FDP), soruşturmanın Federal Başsavcılık tarafından üstlenilmesini talep etti. FDP İç Politika Uzmanı Konstantin Kuhle, "Tehditler, maili gönderenlerin çoğulcu toplumumuzda önemli görevler üstlenen insanları hedef aldığını gösteriyor" dedi. Sol Partili Martina Renner de, soruşturmayı başsavcılığın yürütmesini istedi.IRKÇI polisler ve kimliği belirsiz ırkçılar tarafından "NSU 2.0" imzasıyla gönderilen tehdit mailleri aralarında NSU davasının avukatlarından Seda Başay Yıldız ve Mehmet Daimagüler'in yanı sıra komedyen İdil Baydar, Sol Partili Janine Wissler, Alman gazeteci Deniz Yücel ve bazı Alman avukatlara gönderilmişti.SABAH, aylardır Alman makamlarını, polis karakolundan gönderilen ölüm mektupları konusunda uyarıyor. Irkçılar son olarak, haberlerimizi ciddiye almayan Hessen Emniyet Müdürü Peter Beuth'a da tehdit mektubu gönderdi