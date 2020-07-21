Patroniçe Meryem

Almanya'nın Berlin kentinde kızı Lara ile birlikte yaşamını sürdüren ve yıllardır hayalini kurduğu Berlin'deki Nosh Nosh isimli tatlı dükkanını kısa süre önce açarak iş kadınlığına adım atan oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yeni mekanını tanıttı. Instagram hesabından favori içeceğiyle verdiği pozları yayınlayan Uzerli, mekanında çektirdiği fotoğrafları, "Favorilerimden biri organik, turuncu zencefil limonatamız" notuyla paylaştı. Uzerli'nin fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.