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Patroniçe Meryem

Yeni açtığı tatlı dükkanını tanıtmak için objektif karşısına geçen güzel oyuncu Meryem Uzerli, hayranlarıyla favori içeceğini de paylaştı

Giriş Tarihi: 21.7.2020 ABONE OL
Patroniçe Meryem
Almanya'nın Berlin kentinde kızı Lara ile birlikte yaşamını sürdüren ve yıllardır hayalini kurduğu Berlin'deki Nosh Nosh isimli tatlı dükkanını kısa süre önce açarak iş kadınlığına adım atan oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yeni mekanını tanıttı. Instagram hesabından favori içeceğiyle verdiği pozları yayınlayan Uzerli, mekanında çektirdiği fotoğrafları, "Favorilerimden biri organik, turuncu zencefil limonatamız" notuyla paylaştı. Uzerli'nin fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
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Patroniçe Meryem
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