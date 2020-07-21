Sizi kahve bile kurtaramaz

GÖÇMENLERE dönük orantısız güç kullanma, dosyalarını savsaklama konusundaki sabıkasına, bünyesindeki ırkçılar da dahil olan Alman polisi, yıpranan imajını kurtarma derdine düştü. ABD'deki siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan polis şiddetine karşı ayaklanma Almanya'ya sıçrayınca, polis halk ile kahve günleri düzenleyeceğini duyurdu.ÜLKEDE nüfusu en kalabalık olan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde 'Coffee with a Cop' adı altında gerçekleştirilmesi öngörülen etkinlik şehirlerin kalabalık caddelerinde yapılacak. Eyalet İçişleri Bakanlığı, ABD'de denenen proje için 30 buluşma planladıklarını duyurdu. Bakanlık, bu buluşmaları gençlerin polis teşkilatına kazandırılması için fırsat olarak da görüyor.