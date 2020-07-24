Test kaosu

Türkiye'yi siyasi nedenlerden ötürü koronavirüs kapsamında "riskli ülkeler" arasına alan Almanya, şimdi de sözde riskli ülkelerden dönenlere test yapılması kararı ile kafaları karıştırdı. Almanya'da Sağlık Bakanları Konferansı'na katılan eyalet sağlık bakanlarının uzlaştığı, ancak kararın bugün resmiyet kazanacağı belirtiliyor.ALMANYA'NIN bu kararı gerçekten yürürlüğe koyması durumunda Türkiye'den alınacak testlerin kabul edilip edilmeyeceği netlik kazanmadı. SABAH'ın sorularına Federal Sağlık Bakanlığı yanıt veremezken, Sağlık Bakanları Konferansı Dönem Başkanı Berlin de sorulara açıklık getirmedi. Şimdi Türkiye tatilinden dönen herkes, Türkiye'de yaptırılan koronavirüs testinin geçerli olup olmadığını merak ediyor.TÜRKİYE, Robert Koch Enstitüsü'nün Türkiye'den alınacak PCR testlerini kabul edeceğini açıklamasıyla birlikte bu testlerin kabul edileceğini bildirmişti. Ancak şimdi kimse, bu testlerin ne olacağını bilmiyor. Almanya'daki testler için para istenip istenmeyeceği de henüz netlik kazanmadı. Konferanstan sızan tek bilgi şimdilik, testlerin herkese dönük mecburi olacağı.ALMAN sağlık bakanları özellikle riskli bölge ilan ettikleri ülkelerden geri dönenlerin karantinaya girip girmediğinin belirsiz olması nedeniyle bu adımı attı. Havaalanları ise, testlerin nasıl ve hangi hukuki dayanağa göre yapılacağını bilmiyor. Yapılan açıklamada, havaalanı çalışanlarının tatilcilere test yapma yetkisine sahip olmadığı bildirildi. Testi pozitif çıkanlara uygulanacak prosedür de henüz belli değil.