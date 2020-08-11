Gerekirse alkol yasaklanabilir

BERLİN Eyaleti Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı, koronavirüs kısıtlamaları kapsamında, cafe ve birahanelere yönelik kontrollerin artırılmasını istedi. Kalaycı, artan korona vaka sayısı ve tedbirlere uyulmamasını göz önünde bulundurarak, gerekirse barlarda alkol yasaklanmasının da gündeme geleceğini belirtti. Dilek Kalaycı, özellikle gece hayatında barların endişe verici olduğunu belirtirken, "Alkol tüketilince kontrol daha zor oluyor. Müşterilerin irtibat bilgileri de alınmıyor. Bunları kabullenemeyiz" dedi.