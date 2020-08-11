Irkçılık ekonominin zehri

ALMAN Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı (DIHK) Eric Schweitzer, ırkçılık eğilimlerinin ekonominin zehri olduğunu söyledi. Schweitzer, Alman ekonomisinin korona krizinin olumsuz etkileriyle mücadele ettiğini hatırlattı ve ırkçılığın artmasının iş dünyasını endişelendirdiğini söyledi. DIHK Başkanı, "Irkçılığın önlenmesi ekonomi için kilit önem taşıyor" dedi.FEDERAL Kobi ve Ekonomi Birliği Başkan Yardımcısı CDU Milletvekili Jana Schimke, "Almanya'daki refahı artırmak için yabancı vasıflı işçileri ülkeye çekmek gerekiyor. Bunun için de her türlü aşırıcılık ile mücadele edilmeli" diye konuştu. SPD'li Sören Bartol ise ırkçılığın ülkenin itibarını zedelediğini vurguladı, "Irkçılık dışlanmalı" dedi.