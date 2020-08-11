Seyit’in kalbine maganda kurşunu

Avusturya'da yaşayan Aysun Ünal ile çocukları İlayda ve Seyit, bayram tatili için Ankara'ya gitti. 31 Temmuz'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde sokağa çıkan kardeşler, iki kişinin silahlı kavgasının ortasında kaldı. Şüphelilerden biri kaçarken, diğeri arkasından ateş açtı. Kör kurşun Seyit'in kalbine isabet etti, İlayda omuzundan yaralandı.OLAY yerinde yaşamını yitiren 23 yaşındaki Seyit, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cinayetin faili olduğu iddia edilen iki kişi gözaltına alındı. Ailesinin dönüşünü beklerken acı haberle yıkılan baba Murat Ünal, "Güpegündüz ata topraklarımızda canımız gitti. Oğlum kardeşinin gözleri önünde öldürüldü. Oğlumun kanı yerde kalmasın" dedi.KATİL zanlısının hak ettiği cezayı çekmesini isteyen Murat Ünal, "Böyle caniler sokaklarda elini kolunu sallayarak gezmesin. Seyit Avusturya'ya döndükten sonra sözlüsüyle nişanlanmayı planlıyordu" dedi. Anne Aysun Ünal ise "Canımızdan can gitti, bu caniler oğlumla birlikte ailemizi de öldürdü" diye konuştu.