Deutz’da fatura işçiye kesildi

MERKEZİ Almanya'nın Köln kentinde bulunan ve çok sayıda Türk'ün de çalıştığı Deutz Motor Fabrikası, bu yılın ilk altı ayında 50 milyon euro zarar ettiğini açıkladı. Şirket, 2022 yılının sonundan itibaren yılda yaklaşık 100 milyon euro tasarruf etmeyi planladığını duyurdu ve bunu malzeme ve personel maliyetini düşürmek ile sağlayacağını açıkladı.DEUTZ, yılın ilk yarısında satışların yüzde 33 düştüğünü belirtti ve zarardan kurtuluşun bin çalışanın işine son vermek olacağını duyurdu. Şirketin CEO'su Frank Hiller, 2022'ye kadar 75 bin motor satışı öngörüldüğünü ancak koronavirüs krizinin bu satışı engellediğini kaydetti ve "Yeniden yapılandırma umut ışığı olabilir" şeklinde konuştu.