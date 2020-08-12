Genç nüfus oranı giderek düşüyor

FEDERAL İstatistik Dairesi, (Destatis) 2019 sonu itibarıyla 83,2 milyon nüfusa sahip Almanya'da 15-24 yaş aralığındaki gençlerin sayısının 8,5 milyon olduğunu açıkladı. Gençlerin toplam nüfus içindeki payının yüzde 10,3'te kaldığı aktarılan açıklamada, bunun Avrupa Birliği ortalaması olan yüzde 10,6'dan düşük olduğu kaydedildi. Nüfusunun 2011 yılından beri dışarıdan göçle arttığı belirtilen açıklamada, 15 yıl önce ülkede yaşayan 15-24 yaşlarındaki 9,7 milyon gencin toplam nüfusun yüzde 11,8'ini oluşturduğu anımsatıldı.