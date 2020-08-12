Müjgan müdür hesap soruyor

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Alman İtfaiyeciler Birliği'ne (DFV) 2016'da genel sekreter olarak atanınca kendisini hazmedemeyen başkan yardımcılarının hedef aldığı Dr. Müjgan Perçin (43), hesap sormaya başladı. Hukuk doktoru Perçin, kendisini göreve getiren DFV Başkanı Hartmut Ziebs'e karşı kazan kaldıran ve istifaya zorlayan yöneticileri mahkemede bir bir ifşa etti.İş Mahkemesi'nde görülmeye başlayan davada Perçin, kadın olduğu için cinsiyetçi, Türk kökenli olduğu için de aşağılayıcı ve rahatsız edici sözlü tacizlere maruz kaldığını belirtti. Müjgan Perçin, mahkemede bir yöneticinin, "Genel sekreterliğe Türk mü atanması gerekiyordu? Sen buraya uymuyorsun" dediği suçlamasında bulundu.PERÇİN, mahkemede bir itfaiye müdürünün, 'İyi geceler öpücüğü vermek ve bunun gerçek olmasını çok isterim' diye sesli mesaj attığını da belirtti. DFV yönetimi ise Perçin'in suçlamalarını reddetti. DFV'yi Kuzey Ren Vestfalya Teşkilat Başkanı Jan Heinisch de eleştirdi ve iddiaların derhal aydınlatılmasını istedi.MÜJGAN Perçin, 1976'da Samsunlu bir işçi ailesinin kızı olarak Berlin'de doğdu. Hukuk fakültesini bitirdi, 2007'den itibaren avukatlık yaptı. 2013'te Hans-Böckler Vakfı bursuyla Humboldt Üniversitesi'nde doktora yaptı. Yeşiller Partisi üyesi olan Perçin, 2013'te Federal meclis için aday adayı oldu. Yeşiller milletvekili İngrid Honlinger'in danışmanlığını yaptı. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi'nde NSU ve İçişleri politikaları konusunda danışmanlık da yaptı. SABAH'ın telefonla ulaştığı Müjgan Perçin, hukuk süreci devam ettiği için dava ile ilgili açıklama yapamayacağını söyledi.DFV Almanya'da görevli 1,3 milyona yakın itfaiyeciyi temsil ediyor. DFV'nin eski Başkanı Hartmut Ziebs, 2016'da Müjgan Perçin'i genel sekreter olarak atadı. Hukukçu Müjgan Perçin, DFV'de üst düzey göreve getirilen ilk göçmen kökenli ve ilk kadın olarak da tarihe geçti. Atama itfaiye teşkilatındaki aşırı muhafazakâr kesimde rahatsızlık uyandırdı. Ziebs'e yönelik isyan başladı. Ziebs baskılara dayanamayarak geçtiğimiz yılsonunda istifa etti.Murat TOSUN